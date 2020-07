Nintendo Switch è la console più venduta a giugno 2020 negli USA

Nintendo Switch è stata la console più venduta a giugno 2020 negli USA, a conferma dell'ottimo momento che la piattaforma ibrida giapponese sta vivendo.

Sebbene infatti la spesa per l'hardware negli Stati Uniti sia calata del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa totale per il settore videoludico è aumentata del 26%, facendo di questo giugno il migliore dal 2009.

Nintendo Switch ha mantenuto il mese scorso la prima posizione nella classifica hardware, sia in termini di unità vendute che di incassi, mentre sul fronte software come detto è stato The Last of Us 2 il gioco più venduto.

La console ibrida sta vivendo un momento straordinario anche in occidente, se consideriamo che anche a maggio è risultata prima e ad aprile 2020 ha registrato vendite doppie rispetot a PS4.