King of Seas è il nuovo action RPG a base di pirati dagli autori di Xenon Racer

King of Seas è il nuovo action RPG di 3DClouds, il team italiano autore di Xenon Racer. Ambientato in un mondo piratesco e procedurale, il gioco ci vedrà impegnati nel recupero di un tesoro rubato.

Un'avventura epica ti attende in un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati. Qualcuno ha parlato di Sea of Thieves?