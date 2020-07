Prince of Persia: The Dagger of Time annunciato da Ubisoft, è un escape game VR

Prince of Persia: The Dagger of Time è stato annunciato ufficialmente da Ubisoft, ma purtroppo non è l'annuncio che tanti fan si aspettavano. Parliamo infatti di un escape game in VR, ovverosia un'esperienza interattiva in stile escape room ma in realtà virtuale.

Il nuovo account Twitter di Prince of Persia puntava dunque a questo progetto: un'avventura ambientata durante la trilogia de Le Sabbie del Tempo in cui dovremo ottenere un oggetto speciale per fermare uno stregone malvagio.

Prince of Persia: The Dagger of Time propone un gameplay cooperativo in cui ogni giocatore deve contribuire al raggiungimento del risultato finale: da due a quattro persone devono collaborare, muovendosi in una rinnovata Fortezza del Tempo.

Al fine di ottenere la vittoria, dovremo risolvere enigmi, interagire con lo scenario in vari modi, utilizzare abilità speciali come il controllo del tempo e altro ancora.

Prince of Persia: The Dagger of Time può essere provato anche in Italia, per la precisione a Milano: sul sito ufficiale del gioco trovate ulteriori dettagli.