First Playable 2020, edizione da record: tutti i numeri dell'evento

First Playable 2020 è stata un'edizione da record, con cinquanta publisher internazionali e settanta team di sviluppo italiani, ma non solo: ecco tutti i numeri dell'evento.

Si è concluso ieri il primo appuntamento di First Playable 2020, il principale evento B2B internazionale per il settore del gaming in Italia.

Organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura, Ricerca e Università della Regione Toscana, si è tenuto il 15 e il 16 luglio 2020 in formato completamente digitale, e proprio l'adozione di questo formato ha permesso di registrare numeri da record, riscuotendo un grandissimo successo.

Durante le due giornate di evento oltre 70 studi di sviluppo italiani di videogiochi hanno potuto incontrare 50 publisher e investitori internazionali provenienti da 15 nazioni: Stati Uniti, Giappone, Cina, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Spagna, Russia, Polonia, Cipro, Romania, Taipei, Thailandia e Israele. In meno di 48 ore sono stati fissati 534 incontri di business, per un totale di 267 ore di meeting durante i quali gli sviluppatori hanno potuto presentare i propri progetti.

"Il numero di publisher iscritti alla piattaforma MeetToMatch per avere l'opportunità di incontrare l'industria italiana sembrava promettente fin da prima dell'evento", ha detto Fedor Van Herpen, Co-Founder & Director di MeetToMatch, matchmaking partner di First Playable 2020.

"Guardando indietro, le statistiche di matchmaking hanno pienamente confermato questa impressione. Di 56 buyer iscritti, 23 di loro hanno confermato 10 o più incontri con gli sviluppatori italiani, evidenziando così l'elevata richiesta di contenuti e collaborazioni con gli studi di sviluppo italiani".

Parallelamente alle sessioni di networking si sono tenuti anche 8 talk post-mortem su alcuni dei principali videogiochi made in Italy rilasciati nel corso dell'ultimo anno. A intervenire durante queste conferenze sono stati i seguenti relatori: