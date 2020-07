Gears 5 su Xbox Series X: grafica migliore della versione PC, punta a 120 fps per il multiplayer

Gears 5 su Xbox Series X è stato illustrato da The Coalition durante un panel specifico all'interno dell'Inside Unreal, un evento incentrato sull'uso del celebre engine di Epic Games dedicato soprattutto agli addetti ai lavori, ma dal quale sono emerse informazioni importanti che riportano come la versione next gen abbia una grafica migliore della versione PC, oltre a innovazioni ancora in elaborazione come la possibilità di raggiungere i 120 fps per il multiplayer.

Avevamo riferito ieri che The Coalition avrebbe mostrato Gears 5 su Xbox Series X in queste ore e la presentazione è effettivamente avvenuta su Twitch, anche se non si è trattato proprio di un evento molto impostato sulla promozione quanto piuttosto un intervento informativo dal punto di vista tecnico.

In ogni caso, sono emerse ottime cose sul fronte Xbox Series X, console sulla quale il gioco era già stato mostrato con una prima demo qualche mese fa. Tra le novità previste sulla console next gen Microsoft, Gears 5 su Xbox Series X conta sui seguenti elementi che rappresentano vari miglioramenti: