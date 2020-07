Far Cry 6 a 4K su Xbox Series X e One X ma non PS5, Ubisoft conferma: è polemica

Far Cry 6 girerà a 4K reali solo su Xbox Series X e Xbox One X, ma non su PS5 lo ha confermato ufficialmente Ubisoft su Twitter, innescando un'inevitabile polemica.

Sapevamo infatti che Far Cry 6 sarà ottimizzato per la console Microsoft, vedi l'ormai celebre bollino verde, ma non ci aspettavamo una decisione del genere nei confronti di PS5.

Laddove infatti la casa francese dovesse chiarire ulteriormente la questione, ribadendo la risoluzione Ultra HD solo su Xbox Series X e Xbox One X (anche se nel tweet si parla, erroneamente, di Xbox One standard), ci troveremmo di fronte a una scelta puramente commerciale, che non viene giustificata da reali esigenze tecniche.

PS5 avrà 10 TFLOPS e Xbox Series X 12, dunque restando nell'ambito delle piattaforme next-gen la cosa potrebbe avere senso, ma il discorso ovviamente cambierebbe nel momento in cui anche Xbox One X dovesse rientrare in quelle specifiche.

Al di là delle eventuali preferenze, è proprio questo aspetto che gli utenti su Twitter non si spiegano, continuando a chiedere chiarimenti a Ubisoft. Staremo a vedere se la casa francese correggerà il tiro.