Giochi PS4: Fast & Furious Crossroads e i titoli della settimana del 3 agosto 2020

La settimana del 3 agosto 2020 è ufficialmente cominciata: come ogni lunedì siamo dunque qui (fa anche rima) per proporvi, in un rapido articolo, tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, a partire da oggi. Pronti a sapere quanto spenderete per i nuovi titoli della home console Sony? Potreste anche cavarvela con poca spesa.

Innanzitutto questa è la settimana di Fast & Furious Crossroads, che sarà disponibile su PlayStation 4 a partire da venerdì 7 agosto 2020. L'anteprima di Fast & Furious Crossroads è già disponibile per la lettura sulle nostre pagine. "Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson interpretano Dom, Letty e Roman in questa avventura piena di azione ambientata in luoghi mozzafiato sparsi un po' in tutto il mondo, incluse le città di Atene, Barcellona e Marocco. Lo Story Mode di Fast & Furious Crossroads espande l'universo di Fast & Furious. A unirsi al cast ci sono anche Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 - Parabellum)".

Fall Guys: Ultimate Knockout debutterà invece su PlayStation 4 nella giornata di domani, martedì 4 agosto 2020. "Fall Guys è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria. Saluta la tua dignità e preparati ad accettare fallimenti rocamboleschi nella tua ascesa verso il trionfo finale!"

Ricapitoliamo in un pratico elenco ordinato per date di lancio tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 3 agosto 2020: acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento!