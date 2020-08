Fortnite: strani oggetti avvistati in mare, sembrano collegati alla vecchia mappa

C'è qualcosa in mare, su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Beh, in realtà di cose ce ne sono parecchie: intere città, squali, rovine. Ma nelle ultime ore i giocatori hanno avvistato degli strani oggetti mai visti prima.

La scoperta è del leaker Sizzy, che già in passato aveva anticipato contenuti poi effettivamente arrivati nel Battle Royale di Epic Games. Ora Sizzy ha notato degli oggetti misteriosi in mare, ai limiti della mappa di gioco; stranamente anche la mini mappa di Epic Games segnala la loro presenza, benché restino attualmente irraggiungibili. Eccovi una prima immagine.

Alcuni credono che si tratti di un semplice errore di programmazione, ma in molti altri la pensano diversamente. Nel dettaglio, qualcuno ha notato che gli edifici (soprattutto i tetti) sembrano gli stessi del Magazzino Muffito, area storica della prima mappa di gioco di Fortnite (quella del Capitolo 1, per intendersi).

Tutto ciò potrebbe rappresentare un teaser, un'anticipazione dei futuri contenuti (o aree) in arrivo su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. In tal caso, non è chiaro se ciò accadrà già durante la Stagione 3 oppure prossimamente, nel corso della Stagione 4. Voi cosa ne pensate? Di certo è strano aggiungere ancora nuovi contenuti, quando quelli previsti - per esempio le macchine - non sono ancora arrivati.