Pillars of Eternity 3 dopo Avowed? Obsidian non è molto interessata, per il momento

Pillars of Eternity 3 non sembra essere una possibilità molto concreta, almeno per il momento, presso Obsidian, con il director dei due primi capitoli, Josh Sawyer, che ha affermato come il team non sia intenzionato a tornare sulla serie nella sua forma originale a breve.

Pillars of Eternity e Pillars of Eternity 2: Deadfire sono stati entrambi molto ben accolti dalla critica ma il secondo in particolare non ha goduto di grandi vendite, cosa che ha un po' fatto scendere l'entusiasmo del team sul progetto, come riferito da Sawyer.

"Non credo che si tratti di essere convinti dai fan", ha affermato Sawyer in una risposta su Tumblr a chi chiedeva della possibilità di un Pillars of Eternity 3, "penso che ci sia la necessità di credere che, se facciamo un altro gioco in quello stile, i fan attuali lo apprezzino, nuovi giocatori ne vengano attirati e gli ex-fan che sono rimasti delusi dai primi due capitoli lo prendano in considerazione", ha affermato Sawyer.

In sostanza, dovrebbe trattarsi di un terzo capitolo in grado di porre rimedio ai problemi che erano emersi con i primi due, in termini di popolarità e successo commerciale. Il problema principale, inoltre, sarebbe che gli stessi sviluppatori "dovrebbero essere vogliosi di farlo" e attualmente non sembra che ci sia questa spinta verso un Pillars of Eternity 3.

"Anche gli sviluppatori più entusiasti di Pillars erano piuttosto bruciati alla fine di Deadfire, specialmente quando si è trattato di lavorare sui DLC", ha spiegato Sawyer, "mettere tutto quel lavoro e vedere il gioco arrivare a malapena al traguardo, in termini di vendite, non pone le persone nelle migliori condizioni di pensare a un seguito", ha spiegato Sawyer.

Per questo motivo, probabilmente, Obsidian si è dedicata ad altro dopo la conclusione di Pillars of Eternity 2, come il nuovo progetto Grounded, completamente diverso, che sta riscuotendo anche successo su Steam. Oltre quest'ultimo, il prossimo grande progetto è Avowed, l'RPG in prima persona che è stato presentato con un primo trailer al recente Xbox Game Showcase per Xbox Series X.

In ogni caso Obsidian, ora team interno agli Xbox Game Studios, non chiude la porta alla possibilità di un Pillars of Eternity 3, vista anche la situazione decisamente diversa dal punto di vista economico per la squadra, ma per il momento non sembra sia previsto nel prossimo futuro.