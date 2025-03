Pillars of Eternity ha ricevuto una grossa patch di aggiornamento e presto i combattimenti a turni

Per inciso, Pillars of Eternity risale al 2015. Da allora, oltre a tre espansioni, è stato pubblicato un seguito ufficiale, Pillars of Eternity II: Deadfire , e quello che possiamo considerare uno spin-off ufficiale, ossia Avowed , che con i Pillars condivide lo stesso universo.

Con una mossa a sorpresa, Obsidian Entertainment ha pubblicato una patch di aggiornamento per Pillars of Eternity , che modifica e sistema diversi aspetti del gioco, con la promessa che nel corso dell'anno sarà pubblicata un'altra patch , che aggiungerà i combattimenti a turni .

Le novità

La patch di oggi sistema alcuni dei bug residui, che non erano mai stati affrontati dal team di sviluppo.

Pillars of Eternity è un gioco di ruolo dall'impostazione molto classica

Ad esempio è stato eliminato un problema di avvio che, in rari casi, poteva bloccare il caricamento del gioco su di una schermata nera; sono stati sistemati gli obiettivi di GOG, che ora funzionano alla perfezione; i salvataggi vengono elencati a seconda del momento in cui sono stati scritti e così via.

Come potete vedere dalla nota di rilascio, l'elenco delle novità è davvero lungo. Considerando che nessuno sperava più in un aggiornamento.

Come detto, Obsidian ha anche comunicato che più avanti nel corso dell'anno saranno introdotti i combattimenti a turni: "Siamo emozionati di poter sperimentare questo nuovo modo di affrontare gli scontri in Pillars of Eternity," hanno scritto nell'annuncio, aggiungendo che "i vostri feedback ci aiuteranno a dare forma al futuro del gioco."

È stato anche promesso che presto saranno dati maggiori dettagli su come partecipare al test della nuova modalità.