Il muro è sfondato e Breakout Beyond è arrivato sul mercato

La nuova versione, non per niente realizzata dagli stessi della serie BIT.TRIP, è caraterizzato da una grafica semplice ma piena di stile, fatta di scie luminose, esplosioni psichedeliche ed effetti vari.

L'editore Atari e lo studio di sviluppo Choice Provisions hanno annunciato la pubblicazione di Breakout Beyond , rivisitazione in chiave moderna del classico Breakout, in cui bisogna spaccare delle mura di mattoni livello dopo livello, facendoci rimbalzare sopra una palla.

Altri dettagli

Breakout Beyond rivede anche gli obiettivi del giocatore, che non deve più soltanto spaccare completamene i muri, ma raggiungere il traguardo posto alla fine. "Più la pallina rimane in gioco, maggiori saranno le combo e l'intensità degli effetti, creando uno spettacolo di luci incredibile davanti agli occhi dei giocatori più abili," ci spiega la descrizione ufficiale.

I requisiti di sistema PC sono chiaramente abbordabilissimi, come possiamo leggere su Steam:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit



Sistema operativo *: Windows 7



Processore: Dual Core



Memoria: 4 GB di RAM



Memoria: 600 MB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Per il resto, vi ricordiamo che Breakout Beyond è disponibile per PC, Xbox One, Xbos Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Costa soltanto 14,79 euro, quindi fateci un pensierino.