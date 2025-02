Atari ha annunciato Breakout Beyond, il ritorno della storica serie spacca muri

Atari ha annunciato Breakout Beyond , un nuovo capitolo della storica serie ideata da Nolan Bushnell e sviluppata da Steve Wozniak, il vero creatore di Apple. In arrivo nel 2025 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, riprende il gameplay dell'originale, aggiungendoci un bel po' di novità, grazie al lavoro di Choice Provisions, lo studio di sviluppo, che in passato ci ha graziati con la serie BIT.TRIP.

Spacca Muri

Il comunicato ufficiale parla di "reinterpretazione al neon", visto il particolare stile grafico scelto per Breakout Beyond, che rimane comunque ancorato all'astrattismo classico. I livelli di gioco non sono più verticali, ma orizzontali (scelta in realtà già vista in diversi cloni), ma rimangono i mattoni da distruggere per raggiungere la fine del livello, conditi da una miriade di effetti psichedelici, e i punti da accumulare tramite combo sempre più spettcolari.

Il trailer di presentazione ci mostra il gameplay arcade, nonché la nuova veste grafica di Breakout Beyond, che non si presenta come una produzione enorme, ma interesserà sicuramente agli amanti dei classici e degli arcade.

Tra le caratteristiche di gioco vengono vantati 72 livelli, una modalità infinità da sbloccare, la possibilità di giocare da soli o in cooperativa locale e la presenza di effetti audio e video procedurali.

I requisiti di sistema PC sono naturalmente abbordabilissimi: