Sega ha registrato il marchio Sonic Blitz: è un nuovo gioco della serie?

Sega ha recentemente depositato un nuovo marchio per qualcosa chiamato Sonic Blitz, come rivelato da Chizai Watch, e ovviamente viene da pensare a un nuovo capitolo della celebre serie sull'icona della compagnia, anche se la questione potrebbe essere slegata da un effettivo gioco in arrivo.

Non ci sono descrizioni o informazioni in grado di far capire di cosa si tratti, ma la registrazione del trademark è riferita a tutte le tipiche categorie che sono solitamente legate ai videogiochi, o comunque ai prodotti di un editore specializzato in giochi e intrattenimento: si parla dunque di istruzione e intrattenimento, macchinari, cartucce ROM, programmi per console domestiche, dischi ottici, cuffie, altoparlanti, circuiti elettronici.

Insomma, si tratta di elementi sempre molto vaghi ma che potrebbero comunque indicare un prodotto legato all'ambito del software videoludico, dunque potenzialmente un nuovo gioco di Sonic, cosa tutt'altro che assurda, considerando anche i ritmi produttivi di Sega.