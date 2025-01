Sonic X Shadow Generations ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, annunciato da Sega

Sega ha annunciato un nuovo traguardo di vendite raggiunto da Sonic X Shadow Generations di recente: il nuovo capitolo della storica serie ha superato i 2 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme nel mondo, dopo un lancio di notevole successo.

Sonic X Shadow Generations ha superato il suo primo milione di copie vendute già nel primo giorno di presenza sul mercato, dunque da lì in poi l'andamento è ovviamente calato, ma in maniera alquanto fisiologica. Dopo la partenza a razzo, il titolo ha comunque continuato a diffondersi, evidentemente.

Uscito il 25 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, il titolo in questione sta comunque ottenendo risultati piuttosto convincenti per Sega, spinto anche dal successo di Sonic 3 Il Film al cinema.