Come funziona Animus Hub, la piattaforma di Assassin's Creed presto in arrivo

Come funziona nel concreto Animus Hub

Come vi spieghiamo in modo approfondito nel nostro speciale dedicato ad Assassin's Creed Shadows e l'Animus Hub, questo sistema viene presentato come "un modo senza interruzioni per viaggiare attraverso gli ultimi capitoli della saga di Assassin's Creed".

Permette in altre parole di accedere ai giochi di Assassin's Creed in nostro possesso e già disponibili (precisamente Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Shadows) in un solo spazio, così anche da rendere chiara la cronologia della serie.

Inoltre, qui dentro troveremo missioni e attività secondarie da portare a termine nei giochi: per ora si parla solo di contenuti per Assassin's Creed Shadows, ma possiamo supporre che la cosa si amplierà. Completando queste missioni si ottengono ricompense, come armi, equipaggiamenti, Datafiles e una nuova valuta denominata Chiavi. Le Chiavi servono per la sezione Exchange, un negozio dove ottenere equipaggiamento per i personaggi di Assassin's Creed.

Vi è poi la sezione Vault che permette di consultare documenti e informazioni che troviamo nei giochi (ancora una volta, si parla esplicitamente solo di Shadows). Inoltre, i Datafiles ottenuti come ricompense appariranno qui.

Animus Hub sarà disponibile dal 20 marzo 2025, all'uscita di Assassin's Creed Shadows. Diteci, quali sono le vostre prime impressioni su questo sistema? Vi intriga, oppure alla fine giocherete ai singoli capitoli della serie come sempre senza sfruttare le funzionalità aggiuntive di questa piattaforma?