Apple ha un nuovo processo di produzione per il chip M5: sarà su iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro nel 2026

Questo SoC all'avanguardia sarà probabilmente presente in una serie di linee di prodotti, tra cui il successore immediato dell'Apple Vision Pro e i nuovi iPad Pro.

La famiglia di chip M4 non è ancora completa, con un possibile M4 Ultra in arrivo, ma pare che Apple sia già al lavoro sul suo successore. Secondo le ultime indiscrezioni, la compagnia ha avviato la produzione di massa del suo silicio di nuova generazione, l'M5 .

Dove troveremo l'M5

Il nuovo rapporto menziona che una famiglia di iPad Pro aggiornata sarà la prima gamma di prodotti a ricevere l'M5, con Apple che passerà a un processo di produzione migliore per questo chipset. Mentre l'M4 è stato prodotto in serie sul processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, noto anche come 3 nm "N3E", ETNews ha pubblicato informazioni individuate da 9to5Mac, menzionando che l'M5 sfrutterà l'architettura N3P a 3 nm, con conseguenti miglioramenti dell'efficienza fino al 10% e un aumento delle prestazioni del 5%.

iPad Pro 2024

Oltre alla litografia aggiornata, l'M5 di Apple potrebbe anche essere dotato di un Neural Engine significativamente più capace, che gli consente di supportare funzionalità di intelligenza artificiale generativa più impegnative che funzionano completamente sul dispositivo.

Per quanto riguarda la linea di prodotti in cui Apple sceglierà di inserire l'M5, è stato riferito che la serie iPad Pro aggiornata sarà la prima a riceverlo e potrebbe arrivare entro la fine del 2025 o la prima metà del 2026. Il media coreano menziona anche i dettagli esatti, il che praticamente consolida la convinzione che Apple stia dando di nuovo la preferenza alla sua famiglia di tablet.

Inoltre, l'M5 potrebbe essere il primo SoC dell'azienda di Cupertino ad adottare il Small Outline Integrated Circuit Packaging di TSMC. Questo approccio consente l'impilamento di chip in una struttura tridimensionale, con conseguente migliore gestione termica, riduzione delle dispersioni di corrente e migliori prestazioni elettriche rispetto al design del chip bidimensionale.

Dato che i modelli da 11 e 13 pollici dovrebbero mantenere lo stesso design dei loro immediati successori, che include il telaio sottilissimo, la scelta di una nuova tecnologia di packaging per l'M5 potrebbe essere vantaggiosa. Il nuovo silicio dovrebbe essere presente anche nell'Apple Vision Pro di seconda generazione, insieme ai modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici aggiornati.

Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, l'M5 potrebbe rappresentare un'ulteriore svolta di Apple nel settore dei chip. Voi che cosa ne pensate? Intanto Apple è da record a inizio 2025: fatturato e utile in crescita, anche se gli iPhone calano.