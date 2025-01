Apple da record a inizio 2025: fatturato e utile in crescita, anche se gli iPhone calano

I dettagli sui risultati di Apple

Nel trimestre Apple ha stabilito record storici per quanto riguarda il fatturato totale, l'utile per azione e il fatturato dei servizi. Il fatturato totale è aumentato del 4% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione è cresciuto del 10%. I ricavi dei servizi, dei Mac e degli iPad sono tutti aumentati in modo significativo rispetto all'anno precedente, mentre iPhone e indossabili/accessori/dispositivi domestici hanno registrato un piccolo calo.

Il grafico con i risultati di Apple

Il margine lordo del trimestre è stato del 46,9%, rispetto al 45,9% del trimestre precedente. Apple ha inoltre dichiarato il pagamento di un dividendo trimestrale di 0,25 dollari per azione, pagabile il 13 febbraio agli azionisti registrati al 10 febbraio.

"Oggi Apple presenta il suo miglior trimestre di sempre, con un fatturato di 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto a un anno fa", ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "Siamo stati entusiasti di offrire ai clienti la nostra migliore gamma di prodotti e servizi di sempre durante le festività natalizie. Grazie alla potenza del silicio Apple, stiamo aprendo nuove possibilità per i nostri utenti con Apple Intelligence, che rende le app e le esperienze ancora migliori e più personali. E siamo entusiasti del fatto che Apple Intelligence sarà disponibile in un numero ancora maggiore di lingue il prossimo aprile".

Segnaliamo che Apple ha reso disponibili iOS 18.3 e iPadOS 18.3, vediamo le novità.