Clair Obscur: Expedition 33 deve ancora uscire ma piace così tanto che diventerà un film

Clair Obscur: Expedition 33 si sta posizionando come una delle potenziali sorprese dei prossimi mesi. Questo nuovo progetto che fonde valori produttivi AAA e combattimenti a turni (con un pizzico di azione) dovrà dimostrare di avere le carte in regola per convincere i giocatori, ovviamente, ma pare che dietro le quinte l'eccitazione sia già elevata visto che è in produzione un adattamento live-action .

L'annuncio del film di Clair Obscur: Expedition 33

Secondo Variety, lo sviluppatore Sandfall Interactive ha stretto una partnership con Story Kitchen per la versione cinematografica, mentre Kepler Interactive si occuperà della pubblicazione. Sandfall e Story Kitchen (che lavora anche al film di Dredge) hanno confermato l'adattamento e i fondatori di Story Kitchen - Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg, insieme a Timothy I. Stevenson ed Elena Sandoval - produrranno il film. Non sono stati forniti altri dettagli sul film, come il casting o la data di uscita.

"Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare sul grande schermo il ricco e coinvolgente mondo di 'Expedition 33'", hanno dichiarato i fondatori di Story Kitchen, Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg. "La narrazione avvincente e i personaggi complessi del gioco forniscono una solida base per un'esperienza cinematografica che risuonerà sia con i giocatori che con gli spettatori".

Clair Obscur: Expedition 33 sarà ambientato in un mondo ispirato alla Francia della Belle Epoque. Secondo la descrizione ufficiale, il gioco "è incentrato sulla Pittrice, una figura simile a una divinità che ogni anno dipinge un numero maledetto sul suo monolite, facendo scomparire tutti gli individui di quell'età. Mentre il numero diminuisce ogni anno, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. I giocatori seguono la Spedizione 33 in una missione per porre fine a questo ciclo affrontando la Pittrice prima che dipinga di nuovo la morte".

