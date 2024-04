Dredge diventerà un film live-action, sarà prodotto da Story Kitchen

Dredge, l'acclamato gioco indipendente che mescola pesca e horror, diventerà un film live-action grazie alla parternship stretta dagli sviluppatori di Black Salt Games e Story Kitchen.

Stando ai primi dettagli ufficiali, la pellicola sarà una sorta di "Il Sesto Senso sull'acqua", che mescolerà l'horror di Lovecraft ed Hemingway.

"Siamo entusiasti di collaborare con un team di studio così esperto per portare il mondo che abbiamo creato in live action e accendere l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Black Salt Games in un comunicato.

"Dredge è una storia affascinante, inquietante e profondamente ricca che ci ha completamente catturati fin dall'inizio!", ha aggiunto Story Kitchen.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, come ad esempio periodo di uscita e cast, dunque non ci resta che attendere. È interessante notare che non si tratta del primo progetto per piccolo e grande schermo legato ai videogiochi ad opera di Story Kitchen: lo studio di produzione infatti sta lavorando anche a una serie animata di Vampire Survivors, nonché agli adattamenti per il piccolo schermo di Tomb Raider e Splinter Cell in produzione presso Netflix, Toejam & Earl e Streets of Rage di Sega, rispettivamente, realizzati per Amazon e Lionsgate, e It Takes Two per Amazon.