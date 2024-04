Mortal Kombat 1: Ermac è il prossimo kombattente, data di uscita e gameplay trailer

NetherRealm ha svelato il prossimo lottatore che si unirà al roster di Mortal Kombat 1. Si tratta di Ermac e sarà disponibile a partire dal 16 aprile in accesso anticipato per coloro che hanno acquistato il Kombat Pack e a partire dal 23 aprile per tutti i giocatori al prezzo di 7,99 euro. Sarà seguito a maggio dal kombattente kameo Mavado. L'arrivo di Ermac è stato annunciato tramite un gameplay trailer che ci offre un assaggio del suo stile di lotta, che trovate nel player sottostante.

Ermac è un ninja in grado di sfruttare la telecinesi per avere la meglio sui suoi avversari. Ufficialmente è apparso per la prima volta nella serie in Ultimate Mortal Kombat 3, ma a ben vedere le sue origini risalgono al primissimo capitolo della serie. Nel gioco alcuni utenti avevano avvistato quello che pensavano fosse un misterioso combattente bonus chiamato "Ermac", ma in realtà si trattava solo di un bug, con il nome che era l'abbreviazione di "Error Macro". Gli sviluppatori hanno scherzato a lungo su questo malinteso, dando diversi anni dopo vita a personaggio vero e proprio.