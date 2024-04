Gears 6 andrà a 60 fps su Unreal Engine 5, secondo un noto insider

In attesa di informazioni ufficiali che ancora, di fatto, non esistono, ci appelliamo a un'altra uscita da parte di un noto insider per sapere qualcosa di Gears 6, il nuovo capitolo della serie che dovrebbe essere in sviluppo da tempo presso The Coalition, e del quale veniamo a sapere che andrà probabilmente anche a 60 fps, utilizzando Unreal Engine 5.

Il dettaglio in questione arriva da Shinobi602, un insider alquanto noto in ambito videoludico e con un curriculum di informazioni corrette date in passato che lo rendono una fonte abbastanza affidabile. Intervenuto sul forum ResetEra, il personaggio in questione sembra aver indicato che Gears 6 andrà anche a 60 frame al secondo.

O meglio, sembra quantomeno aver escluso il fatto che sia bloccato a 30 fps, in base a quanto riferito: "Non temere", ha semplicemente risposto a un altro utente che diceva "Tutto quello che posso dire al momento sulla mia aspettativa per Gears 6 è per favore fate che non sia 30 fps".

La risposta sembra dunque indicare che Gears 6 non sarà limitato a 30 fps e dunque avrà probabilmente almeno una modalità grafica a 60 fps, cosa piuttosto prevedibile considerando anche i precedenti da parte di The Coalition.