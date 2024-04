Senua's Saga: Hellblade 2 andrà a 30 fps senza scelta tra modalità grafiche su Xbox, per un report

Maggiore libertà verrà invece concessa su PC , dove il frame-rate potrà essere modificato in base alle capacità delle diverse configurazioni hardware, ma su console Ninja Theory avrebbe optato per una singola modalità di visualizzazione della grafica.

Lo svantaggio derivante dalla notevole ricchezza grafica del gioco sarebbe dunque l'impossibilità di modificare il frame-rate, che su console rimarrebbe ancorato a 30 frame al secondo, senza la possibilità di impostare una modalità grafica diversa in grado di dare priorità alla fluidità rispetto alla fedeltà.

In base a quanto riferito dalla rivista tedesca GamePro, sembra che Senua's Saga: Hellblade 2 sia destinato ad essere visualizzato a 30 fps su Xbox Series X e Series S senza alcuna scelta tra modalità grafiche diverse, mentre un frame-rate differente potrà essere impostato su PC.

Torna la questione dello stile "cinematografico"

Una scena di Hellblade 2

Secondo quanto riferito da GamePro, la scelta sarebbe stata presa da Ninja Theory per dare maggiore consistenza alla visione artistica e renderla più uniforme, puntando soprattutto sulla qualità grafica.

Pare che il director degli effetti visivi abbia anche riesumato il vecchio adagio sullo stile più "cinematografico" derivante dall'uso dei 30 frame al secondo, sebbene si attendano comunque comunicazioni ufficiali da parte del team e di Microsoft sulla questione.

La stessa rivista tedesca, tuttavia, fa notare come il ritmo del gioco, lo stile grafico e il gameplay non facciano assolutamente pesare la scelta, con i 30 fps che comunque si assocerebbero in maniera ideale all'esperienza di gioco con Senua's Saga: Hellblade 2.

Dai report pubblicati oggi abbiamo avuto anche notizie su puzzle e combattimenti, dettagli su gameplay e grafica, oltre alle dichiarazioni di Ninja Theory sul fatto che i propri utenti amano i giochi più brevi.