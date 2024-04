Senua's Saga: Hellblade 2 tra puzzle e combattimenti, dettagli su gameplay e grafica

Stanno emergendo diversi report su Senua's Saga: Hellblade 2, in seguito ad alcuni press tour effettuati da siti americani presso Team Ninja, dai quali arrivano dettagli su gameplay e grafica del gioco, riguardanti puzzle, sistema di combattimento ed elementi estetici.

Praticamente tutte le anteprime riportano la grafica come elemento dirompente, tanto da rendere il gioco il miglior esempio di "quello che Unreal Engine 5 è in grado di fare", come riferito anche da Polygon, che spiega più nel dettaglio come Ninja Theory si sia concentrata sulla realizzazione di elementi dal vero da scannerizzare in 3D e digitalizzare, più che modellare direttamente in 3D.

Questo sistema, che comprende anche un ampio utilizzo di fotogrammetria, fotografia aerea e scansione di oggetti, contribuisce a creare un senso di fisicità inedito, che si riscontra guardando il gioco con delle sensazioni di maggiore realismo, nel contatto quasi materico con scenari e personaggi.

In sostanza, in molti casi gli sviluppatori hanno preferito creare oggetti dal vero e scannerizzarli in 3D invece di creare gli asset direttamente dai programmi di elaborazione grafica, e questo crea uno stile generale molto particolare, ricostruendo l'Islanda mitologica in maniera molto peculiare, grazie anche all'uso di strumenti tecnici forniti da Unreal Engine 5 come Nanite, per la costruzione degli scenari.

Un grande lavoro è stato fatto anche sul fronte audio, dove l'uso di microfoni ambientali e binaurali è servito per rendere al meglio il particolare sound design che ha caratterizzato anche il primo capitolo, in particolare per quanto riguarda i commenti delle Furie e le voci nella testa di Senua.