George Lucas è la celebrità più ricca al mondo nel 2024, per Forbes

George Lucas, la celebrità più ricca

George Lucas con due Stormtroopers alle spalle

Se per caso siete nati cinque minuti fa (e in qualche modo sapete già leggere), sappiate che George Lucas ha ottenuto il proprio successo principalmente con Star Wars e Indiana Jones (quest'ultimo realizzato con Spielberg, che è in seconda posizione nella classifica).

Forbes scrive a suo riguardo: "Il regista di Star Wars, che ha debuttato come miliardario nel 1997, è la celebrità più ricca grazie soprattutto alla sua casa di produzione LucasFilm, che ha venduto alla Disney nel 2012 per oltre 4 miliardi di dollari in contanti e azioni".