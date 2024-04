Apex Legends: bug cancella tutti i dati degli account dei giocatori, ma c'è già la soluzione

"Abbiamo fatto un pasticcio! Per risolvere un problema di perdita di dati dell'account, stiamo temporaneamente mettendo offline i server di @PlayApex. Non temete! Stiamo implementando una soluzione rapida per ripristinare i progressi e i contenuti degli account interessati, ma i giocatori non potranno connettersi al gioco durante questo periodo. Ci auguriamo che il gioco torni attivo entro un'ora circa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e, nel frattempo, accettate le nostre scuse e i nostri ringraziamenti per la vostra pazienza!".

La colpa era di un bug , chiaramente, e Respawn si è scusata per l'accaduto tramite i social media, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Il problema di Apex Legends è già stato risolto

Fortunatamente il problema è stato risolto e, come potete vedere nel secondo tweet poco sopra, Respawn Entertainment ha spiegato la situazione nel dettaglio.

"Grazie per la vostra pazienza! Abbiamo installato una correzione e i server sono di nuovo online! A seguito del rollback di questa sera, stiamo lavorando per ripristinare i progressi fatti nel corso della giornata di ieri. Inoltre, abbiamo dovuto rimandare la nuova divisione in classifiche e la pubblicheremo in un secondo momento - ulteriori informazioni in arrivo. Non vediamo l'ora di vedervi sulla dropship!".

Non è un periodo positivo per il gioco, recentemente le Apex Legends: Global Series sono state rinviate per un sospetto hacking del gioco.