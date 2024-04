Il capo di Tekken critica i giovani videogiocatori: non sanno accettare le sconfitte

Il director di Tekken 8, Katsuhiro Harada, ha detto la propria sui videogiocatori d'oggi e come suo solito non si è trattenuto. A suo dire, i giocatori più giovani preferiscono i giochi di squadra perché possono attribuire, almeno in parte, la responsabilità di eventuali sconfitte ai loro compagni di squadra, invece di doversi assumere la completa responsabilità della sconfitta.

La dichiarazione arriva da una chiacchierata con Shuhei Yoshida di PlayStation, avvenuta all'interno di un podcast chiamato "Academy of Interactive Arts & Sciences' Game Maker's Notebook".