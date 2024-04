No Man's Sky: la media su Steam migliora anno dopo anno, Sean Murray vuole un '80%'

No Man's Sky è diventato oramai il simbolo di come un grande supporto gratuito degli sviluppatori possa salvare un gioco che, nei suoi primi giorni, era stato distrutto dai giocatori per la sua bassa qualità e per aver illuso i fan con promesse poi non mantenute. La verità però è che riottenere la fiducia dei giocatori è difficile e ancora più difficile è migliorare la votazione media su Steam.

Sean Mirray, capo di Hello Games e figura centrale nella creazione di No Man's Sky, ha svelato di recente che il videogioco ha raggiunto un 78% di recensioni positive su Steam, nella categoria "Tutte le recensioni".

Nel 2021 la valutazione complessiva era del 70% e quell'obiettivo aveva richiesto 5 anni. Come spiega Murray, ogni punto percentuale è più difficile da ottenere, ma in ogni caso l'obiettivo del team è riuscire un giorno a raggiungere l'80%.

Il motivo è legato al fatto che un 80% si traduce in una votazione "Molto positiva", mentre attualmente è ancora a "Perlopiù positiva".

Ovviamente le recensioni recenti sono molto più positive, con un 92% su oltre 2300 recensioni. È però comprensibile che il team apprezzi l'idea di "ripulire" il nome di No Man's Sky in modo completo, un giorno.