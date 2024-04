The Witcher: Stagione 4, il cast si arricchisce di altre star per nuovi personaggi

Non sappiamo ancora molto su The Witcher: Stagione 4, ma la produzione della serie Netflix nel frattempo prosegue e sembra anche espandersi in termini di budget, considerando che il cast è destinato ad allargarsi a comprendere altre tre star internazionali per coprire i ruoli di nuovi personaggi in arrivo.

In base a quanto riferito da Variety, tre attori si aggiungono al cast di The Witcher 4, destinato ad arrivare su nostri schermi nel 2025, in data ancora da precisare.

Sharlto Copley

Tra questi c'è Sharlto Copley (District 9, Chappie), uno dei più famosi attori sudafricani, che interpreterà Leo Bonhart, un esperto spadaccino e cacciatore di taglie.

La seconda new entry è James Purefoy (Resident Evil, Churchill), che interpreterà Stefan Skellen, una misteriosa spia di Nilfgaard che rappresenterà un personaggio alquanto controverso all'interno della storia.

James Purefoy

Il terzo attore annunciato è Danny Woodburn (TMNT, Seinfeld), che sarà Zoltan Chivay nella serie, noto amico e compagni di avventure di Geralt visto anche nella serie di videogiochi, ora destinato a comparire anche nell'adattamento televisivo.