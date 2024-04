Batman: spuntano video e immagini di un gioco Monolith cancellato prima de L'Ombra di Mordor

Veniva identificato interamente come "Project Apollo", e si sarebbe dovuto trattare di un gioco d'azione open world con protagonista Batman, simile alla serie Arkham come struttura ma caratterizzato da alcuni elementi specifici, come il fatto di avere l'ambientazione collegata alla trilogia cinematografica di Christopher Nolan, almeno nelle intenzioni.

Prima dell'uscita di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, il team Monolith stava lavorando a un gioco di Batman , in base a quanto emerso, e alcuni documenti su questo progetto sono trapelati online di recente con video e immagini sul titolo in questione.

Un Batman con Nemesis System

Batman: Arkham Knight era praticamente contemporaneo a questo progetto

All'epoca non era ancora definito con tale nome, ma in base ai documenti emersi online sembra che l'open world di Gotham City si sarebbe dovuto modificare e adattare alle azioni del giocatore in maniera simile a quanto visto poi con il sistema Nemesis di Monolith, peraltro brevettato alcuni anni dopo.

Questo poteva rappresentare un elemento particolarmente calzante all'interno di un gioco di Batman di questo tipo, tuttavia il progetto non riuscì a decollare definitivamente: in Warner Bros. erano molto dubbiosi sul fatto di portare avanti due progetti paralleli su Batman, considerando che Batman: Arkham Knight era contemporaneamente in sviluppo, inoltre pare ci siano stati problemi nell'ottenere un via libera da parte di Nolan nel considerare i titoli collegati effettivamente alla serie cinematografica.