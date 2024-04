Unicorn Overlord: un seguito potrebbe essere preso in considerazione da Atlus e Vanillaware

Si tratta di un sondaggio piuttosto vago e come se ne vedono spesso soprattutto in Giappone, dove i team tendono a cercare feedback di questo tipo con l'utenza, ma tra le domande si trova in particolare il riferimento a un possibile seguito che, ovviamente, fa scattare l'interrogativo, visto anche il successo riscosso dal gioco.

Non c'è assolutamente ancora nulla di ufficiale, ma un recente sondaggio distribuito ai giocatori da Atlus e Vanillaware sembra indicare la possibilità che un seguito di Unicorn Overlord possa essere preso in considerazione dai team di sviluppo.

Unicorn Overlord sembra aver avuto un ottimo impatto

Unicorn Overlord, un'immagine del gioco

D'altra parte, Unicorn Overlord è stato molto ben accolto sul fronte della critica ma evidentemente ha fatto piuttosto bene anche sul mercato, considerando che ha raggiunto più di 500.000 copie vendute in poche settimane e addirittura è incappato in un problema di approvvigionamento di copie fisiche in Giappone, disponibili in quantità troppo scarse rispetto alla domanda.

L'RPG strategico sembra dunque aver trovato il proprio spazio sul mercato, e questo potrebbe aprire la strada anche a un seguito, visto che la produzione potrebbe essere ben calibrata per la quantità di copie vendute, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di Unicorn Overlord.