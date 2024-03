No Man's Sky, l'aggiornamento Orbital introduce la personalizzazione delle navi e non solo

Hello Games ha reso disponibile l'aggiornamento Orbital di No Man's Sky , il 27esimo update principale. Le novità introdotto sono molte e sono state presentate da Sean Murray - fondatore del team - attraverso il PS Blog.

L'editor per le navi di No Man's Sky e non solo

È stato inoltre introdotto nelle Stazioni un editor di navi che permette ai giocatori di personalizzare le proprie navette e creare anche di tipi mai visti prima.

A questo si somma un nuovo sistema di gilde: unirsi ad esse e aumentare la reputazione è molto più importante ora. Dovremo visitare i nuovi arrivati delle Gilda nelle Stazioni spaziali per ottenere rifornimenti e oggetti rari. Potremo anche fare donazioni per aumentare la posizione.

Se possedete una flotta, potete inviare le vostre fregate in missione e, in caso di problemi, intervenire per salvare la situazione. Sarà possibile far decollare il proprio squadrone di combattenti dare battaglia.

È poi stato introdotto un aggiornamento dell'interfaccia utente.

Ricordiamo che un mese fa è stato pubblicato l'aggiornamento Omega.