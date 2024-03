Metal: Hellsinger, annunciata la versione VR, più di tre milioni di giocatori finora

L'editore Funcom ha annunciato che nel corso del 2024 pubblicherà la versione per visori VR dello sparatutto ritmico Metal: Hellsinger . Sarà giocabile su Meta Quest 2 e 3, Meta Quest Pro, PS VR 2, e Steam. Nel comunicato ufficiale viene specificato che il titolo di The Outsiders, che vanta oltre il 96% di valutazioni positive su Steam, "è stato sviluppato da zero per VR in collaborazione con Lab42 Games, per sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie VR."

Musica infernale

Tempo di tornare a tenere il ritmo all'inferno

Funcom ha anche svelato che fino a oggi Metal Hellsinger è stato giocato da più di 3 milioni di persone, tra copie vendute e accessi tramite servizi in abbonamento. La versione VR darà accesso all'arsenale completo dell'Ignota, la protagonista, ma "si potrà mirare, muoversi, scattare e sparare in totale libertà in VR." C'è anche un bel trailer a rendere più piacevole l'annuncio:

Naturalmente sarà inclusa anche la colonna sonora originale, che vanta artisti come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God) e altri ancora.

"Metal: Hellsinger in VR è una combinazione perfetta, o dovrei dire infernale", ha dichiarato Erling Ellingsen, Chief Marketing Officer di Funcom. "Già quando stavamo lavorando all'originale, abbiamo fantasticato su quanto sarebbe stato emozionante giocare in VR e molti fan pensavano la stessa cosa. Ora quella fantasia si sta avverando e non c'è dubbio: abbattere demoni al ritmo di epici brani metal, il tutto in full-motion VR immersivo, è incredibile proprio come l'avevamo immaginato."

