GTA e Red Dead Redemption non sono ancora diventati dei film? Jack Black non riesce a crederci

I film basati sui videogiochi sono sempre più comuni e molte grandi saghe stanno arrivando sul grande schermo. Pensiamo ad Uncharted, Super Mario o in futuro anche The Legend of Zelda. Non tutti i grandi nomi sono però stati trasformati in pellicola, ad esempio GTA e Red Dead Redemption. Non li citiamo ovviamente a caso, in quanto sono stati al centro di una intervista di Total Film al famoso attore e comico Jack Black. L'uomo è infatti stupito che i due franchise non siano ancora diventati dei film.

"Non riesco a credere che non abbiano ancora iniziato a fare un film su uno qualsiasi dei giochi Rockstar - Grand Theft Auto, ma soprattutto Red Dead Redemption", ha spiegato Black. "Quelle cose sono già come dei film, sapete? Credo sia questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada per raccontare questo tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come videogiochi".