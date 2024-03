iPhone 16 e iPhone 16 Pro di Apple svelati con i primi mockup

L'annuale lancio degli iPhone è un momento atteso dai fan appassionati e dagli amanti della tecnologia, e il prossimo iPhone 16 Pro Max non ha alcuna intenzione di deludere, con Apple che punta a lasciare un segno come di consueto.

Miglioramenti su tutti i fronti

I mockup del modello

Per quanto riguarda iPhone 16 e iPhone 16 Plus, non sono previste modifiche alle dimensioni dello schermo o del corpo; un incremento delle dimensioni del display è previsto per iPhone 17 e iPhone 17 Plus nel 2025, con schermi da 6,27 e 6,86 pollici, rispettivamente.

Passando invece al fronte, è emerso che Apple sta adottando una tecnologia chiamata BRS (Border Reduction Structure), per massimizzare le dimensioni del display su tutti e quattro i prossimi modelli di iPhone, consentendo cornici estremamente sottili.

Basandoci su queste informazioni, sebbene il design effettivo finale rimanga ancora un mistero fino alla sua rivelazione, le indiscrezioni suggeriscono come Apple potrebbe conservare il linguaggio di design generale delle sue ultime uscite, con possibili modifiche prevalentemente ai materiali impiegati, per rendere più resistente la costruzione dei prossimi iPhone.