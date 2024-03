Dune Awakening uscirà nel 2024? Funcom non ha fretta: vuole un gioco rifinito, non spazzatura

Dune Awakening è un nuovo gioco di sopravvivenza realizzato da Funcom, noti per Conan Exiles. Il gioco ha la propria cerchia di fan, ma è comunemente visto come un prodotto alquanto grezzo. Sarà lo stesso con Dune Awakening? Funcom afferma voler proporre qualcosa di più rifinito e, per questo, non vuole affrettare l'uscita del gioco.

Intervistato da WCCFtech, quando gli è stato chiesto se il gioco sarebbe arrivato nel 2024 il creative director di Dune Awakening Joel Bylos ha affermato: "La domanda più bella. Mi piacerebbe saperlo. Non lo so. Non vogliamo pubblicarlo finché non è pronto. Non so quanti di voi abbiano giocato a Conan Exiles. Abbiamo la reputazione di avere idee interessanti ma di produrre anche un po' di spazzatura. Preferirei sbarazzarmi della spazzatura. Vorrei pubblicare un gioco davvero curato da Funcom. Siamo cresciuti come azienda. Penso che possiamo offrire un'esperienza di sopravvivenza davvero curata."