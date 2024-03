Bandai Namco ha pubblicato tre giochi gratis su Steam in cerca di feedback

Nel 2022 ne furono infatti lanciati quattro, ma solo in Giappone. Nel 2023 i giochi furono tre, anch'essi disponibili solo in Giappone. Ora, finalmente, l'iniziativa è arrivata anche dalle nostre parti.

L'editore giapponese Bandai Namco ha pubblicatro tre giochi gratis su Steam . Il motivo non è la generosità, ma la ricerca di feedback per i giovani sviluppatori che li hanno realizzati, sotto il GEMini New Hire Onboarding Program, che ogni anno vede la collaborazione con l'editore giapponese Phoenixx. La novità del 2024 è che i giochi sono disponibili in tutto il mondo.

I tre giochi

Tre giochi piccoli, ma che potrebbero rivelarsi delle sorprese

Vediamo quali sono i tre giochi di cui parlavamo sopra:

Boomeroad è un action adventure in cui la protagonista scivola su dei binari di luce creati dal giocatore. L'obiettivo è quello di esplorare delle antiche rovine, che nascondono chissà quale segreto.

Doronko Wanko è un gioco d'azione in cui nei panni di un volpino di pomeriana bisogna seminare il caos nell'appartamento in cui viviamo, usando tutti i mezzi a disposizione, che vanno dal fango a delle armi decisamente pesanti.

Nottolot, infine, è un altro action game in cui nei panni di un robot chiamato Rolly, bisogna superare vari ostacoli usando le sue abilità di hacker, così da prendere il controllo di altri androidi e fuggire dalla fabbrica in cui è intrappolato.

Come detto, non sono giochi creati per la vendita, ma per dare agli sviluppatori la possibilità di confrontarsi con il pubblico, che si spera si dimostri costruttivo e non distruttivo.