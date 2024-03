Dopo Rise of the Ronin, Team Ninja vuole fare ciò che non è riuscita questa volta

Rise of the Ronin ha ottenuto voti positivi a livello mondiale, ma di certo non è un capolavoro e qualcosa in più si poteva fare. In un certo senso lo pensa anche il director Fumihiko Yasuda di Team Ninja, che afferma di voler realizzare cose che non erano possibili con Rise of the Ronin, quando lavorerà al prossimo progetto del team.

Durante un'intervista con VGC, Yosuke Hayashi ha sottolineato che Rise of the Ronin, il primo gioco open-world del Team NINJA, è stato realizzato per mettere in mostra un cambio di direzione rispetto a ciò per cui lo studio è solitamente conosciuto.

"Finora abbiamo creato giochi basati su ninja e samurai. Volevamo creare un gioco che avesse un senso di libertà e una storia ricca. Per questo titolo abbiamo scelto il concetto di Ronin [ndr, un ronin è un guerriero rimasto senza padrone, quindi più libero]. Volevamo che i giocatori diventassero un Ronin, esplorassero un mondo aperto e potessero influenzare la storia. Naturalmente, abbiamo gettato le basi con i nostri sistemi di combattimento d'azione."

"Rise of the Ronin è stata una grande sfida per noi, perché è qualcosa che non avevamo fatto fino ad ora in termini di livello di libertà e di storia, pur mantenendo il gameplay d'azione. Credo che siamo riusciti a realizzare il concetto e spero che, quando i giocatori metteranno le mani sul gioco, saranno in grado di sperimentarlo come l'avevamo immaginato in origine."

"Credo che in futuro la nostra sfida sia quella di partire da questo e magari raggiungere gli obiettivi che non siamo riusciti a raggiungere questa volta, e continuare a costruire da lì."