iPhone 16 Pro sembra essere già incredibile tra design ampliato e miglioramenti fotografici

Secondo le ipotesi di Kuo, la decisione di non includere questa funzionalità nel modello più piccolo potrebbe essere stata influenzata in realtà dall'efficienza produttiva delle lenti stesse. Lo sviluppo da parte di Largan, nel terzo trimestre del 2023, era del 40%, ma è ora salito al 70%.

Form factor incrementato

Valutando le informazioni emerse, i modelli Pro della serie 16 di Apple risulteranno dei camera-phone degni di lode

Pare che iPhone 16 Pro avrà un display appena più grande, da 6,3 pollici, e tanto basterà a risolvere i problemi di spazio interno.

Ciò, insieme al ritmo migliorato nella produzione, potrebbe confermare l'aggiunta della lente Tetraprism su questo modello.

In passato, si è parlato di una telecamera "super zoom" nei piani di Apple, e che la cosa avrebbe potuto influire sul prezzo del dispositivo.

Altre informazioni sulla nuova gamma di iPhone arriveranno col tempo; per ora sappiamo dell'introduzione di una nuova batteria e degli sforzi mirati a sviluppare l'intelligenza artificiale sulle prossime versioni di iOS.

Ultimamente, ci è arrivato all'orecchio qualcosa riguardo iPhone 16 e iPhone 16 Plus, i modelli meno costosi dell'anno prossimo.

Entrambi dovrebbero avere schermi OLED con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, invece dei 120 Hz che si credeva in precedenza.

Queste informazioni sembrano confermare quanto detto dall'esperto Ross Young, che prevedeva una frequenza di aggiornamento più alta solo nel 2025, con gli iPhone 17.

Per quanto riguarda le dimensioni del display, diversamente dall'iPhone 16 Pro, si prospetta rimarranno le stesse: 6,12 pollici per il modello normale e 6,69 pollici per il Plus.