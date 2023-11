iPhone 16 Pro: spunta una foto della nuova batteria con scocca in metallo

Le immagini sono state diffuse da "Kosutami", un leaker affidabile con un track record accurato riguardo ai piani di Apple. Se autentiche, queste immagini fornirebbero un primo sguardo ai componenti principali della nuova serie di modelli sviluppati dalla casa di Cupertino , mantenendo la scelta di design in linea con la consueta prassi per i modelli 'Pro' da 6,1 pollici, che sembra essere riconfermata per il suo erede.

Apple ha fatto una cosa simile con l'Apple Watch, usando scocche metalliche per migliorare la temperatura del dispositivo, e sembra che miri a fare lo stesso con iPhone 16 Pro.

Il connettore ridisegnato, insieme all'adozione di una "scocca" metallica opaca, costituisce una modifica significativa rispetto all'involucro in pellicola nera utilizzato nei modelli precedenti. Questo dovrebbe fare in modo che la batteria si raffreddi meglio senza aggiungere troppo peso.

Guerra al surriscaldamento

L'immagine trapelata sulla nuova batteria

La foto che immortala il componente ci mostra dettagli che sembrano confermare le notizie trapelate la settimana scorsa, ovvero che Apple stia lavorando a un nuovo sistema per raffreddare l'iPhone 16 e risolvere il problema del surriscaldamento.

Apple non ha ancora risolto in maniera efficace il problema nei suoi modelli Pro più recenti, determinando il rallentamento del processore A17 Pro durante l'utilizzo di applicazioni impegnative, o di giochi come Genshin Impact alle impostazioni più elevate.

C'è stata voce che la casa madre stesse testando una soluzione a camera di vapore per i futuri iPhone, simile a quella usata dai concorrenti Android per raffreddare i chipset di Qualcomm e MediaTek, ma non abbiamo ricevuto aggiornamenti sulla situazione dalla catena di approvvigionamento di Apple.

Comunque, l'aggiunta di involucri metallici per le batterie dovrebbe aiutare a creare uno spazio separato per gestire meglio il calore e mantenerlo sotto controllo.