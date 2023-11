Apple AirPods Pro (2ª gen) con custodia MagSafe (USB‑C): sconto Amazon per il Black Friday

Amazon Italia continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C). Lo sconto segnalato è del 14% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 279€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) dispongono di cancellazione del rumore che promette una efficacia fino a due volte maggiore rispetto alla precedente generazione. Troviamo poi la modalità Trasparenza per poter ascoltare ciò che si trova attorno a noi o la più adattiva modalità "Rilevamento conversazione" che dà risalto alla voce della persona con cui parli.