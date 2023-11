Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, emersi cover e prezzi per Xbox Series X e PS5

Cautela

L'artwork di suo mostra i personaggi principali del gioco. In primo piano nella parte alta dell'immagine possiamo vedere una versione di V al femminile, mentre nella parte bassa figurano i vari comprimari, compreso il Johnny Silverhand interpretato da Johnny Deep.

Badate bene che l'informazione arriva da una fonte anonima di Reddit, quindi potrebbe essere un falso davvero ben costruito, anche se va ammesso che la qualità di tutti gli elementi è davvero elevatissima.

Aspettiamo comunque una conferma ufficiale da parte di CD Projekt Red, che potrebbe voler lanciare il prodotto in tempo per questo Natale, così da chiudere il ciclo di Cyberpunk 2077. Naturalmente chi già possiede il gioco base con l'espansione non deve preoccuparsi di questa edizione, a meno che non ci tenga ad aggiungerla alla propria collezione.

Per il resto, leggete la recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per avere più informazioni.