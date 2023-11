Superman: Legacy, Nicholas Hoult sarà Lex Luthor stando ai report

Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy, stando agli ultimi report pubblicati su Deadline e The Hollywood Reporter: l'attore, inizialmente in lizza per il ruolo di Clark Kent, avrebbe ottenuto il ruolo del villain nel film diretto da James Gunn.

Dopo l'annuncio di David Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni di Clark Kent e Lois Lane, Superman: Legacy alla fine vedrà comunque la partecipazione di Hoult, sebbene in una parte diversa rispetto a quella che l'interprete immaginava.

Secondo i report, terminato lo sciopero SAG-AFTRA Warner Bros. avrebbe intenzione di ufficializzare l'accordo con l'attore, sebbene per il momento l'azienda non abbia voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo.