SSD fanxiang S660 da 4TB per PC e PS5 con dissipatore: sconto Amazon per il Black Friday

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare l'SSD fanxiang S660 da 4TB per PC e PS5 con dissipatore di calore. Lo sconto segnalato è del 20% rispetto al prezzo più basso recente, ma l'offerta è per il momento esclusiva degli abbonati Prime. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 219.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD fanxiang S660 da 4TB per PC e PS5 propone velocità di lettura massime fino a 5.000 MB/s e velocità di scrittura massime fino a 4.500 MB/s. Questo modello in offerta include anche un dissipatore di calore, perfetto per assicurarsi massima efficienza termina e quindi migliori prestazioni durante le sessioni di gioco più lunghe e durante i periodi più caldi.