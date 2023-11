Nintendo Switch, l'aggiornamento 17.0.0 si limita a bandire alcuni termini

L'aggiornamento 17.0.0 appena messo a disposizione per Nintendo Switch si limita a bandire alcuni termini, e probabilmente è per questo motivo che non richiede il solito riavvio dopo l'installazione.

Quali sono dunque le nuove parole vietate sulla console ibrida Nintendo? Lo scopriamo grazie al dataminer OatmealDome, che le ha intercettate nel codice dell'update:

Una frase di stampo nazista è stata bloccata in tutte le lingue anziché solo alcune.

Alcune frasi giapponesi che riguardano le uccisioni sono state bloccate.

Il termine "leprosy" è stato bloccato nella sola lingua olandese.

Con i suoi 132,46 milioni di console vendute, Nintendo Switch si conferma con queste attenzioni una piattaforma family friendly, che non a caso viene spesso consigliata agli utenti più giovani.