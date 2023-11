Nintendo Switch: 132,46 milioni di console vendute, ottime vendite nel Q2 di Nintendo

La console Nintendo continua dunque a ottenere risultati impressionanti sul mercato, nonostante abbia ormai raggiunto il suo sesto anno di età e si cominci già a parlare di un possibile Nintendo Switch 2 (o come si chiamerà) come imminente.

La seconda console Nintendo più venduta di sempre

Le vendite di Nintendo Switch

Questo significa che la console ibrida di Nintendo è la più venduta nella storia di Nintendo per quanto riguarda le console domestiche, mentre si piazza in seconda posizione in termini assoluti, dietro a Nintendo DS. Tuttavia, il sorpasso potrebbe ancora avvenire, nonostante una flessione delle vendite sia naturale avvicinandoci al settimo anno di attività.

Le vendite nette di Nintendo sono aumentate del 21,2% raggiungendo i 796,2 miliardi di yen, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Anche i risultati operativi e ordinari sono incrementati rispettivamente del 27% e del 17,8%.

Le vendite per unità sono incrementate rispetto all'anno precedente, sia per quanto riguarda l'hardware che il software. In generale, le vendite nella prima metà dell'anno fiscale sono state le più alte dal lancio di Nintendo Switch a oggi. Gran parte delle vendite sono attribuibili al modello Nintendo Switch OLED, peraltro il più costoso tra quelli presenti. Nella fattispecie, questo è la suddivisione di vendite per modelli:

Nintendo Switch standard - 1,25 milioni

Nintendo Switch OLED - 4,69 milioni

Nintendo Switch Lite - 0,9 milioni

Le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2024 restano invariate per quanto riguarda l'hardware, fissato a 15 milioni nel corso del periodo in questione, mentre sono aumentate le previsioni per il software, sempre per quanto riguarda Nintendo Switch.