Zelda: Tears of the Kingdom a 19,5 milioni di copie, la lista dei giochi Nintendo più venduti

Grandi numeri per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nei dati aggiornati forniti da Nintendo sul secondo trimestre dell'anno fiscale, con il gioco che ha superato i 19,5 milioni di copie vendute con aggiornamento al 30 settembre 2023.

Questo significa che il nuovo capitolo di Zelda ha raggiunto tale risultato in meno di 5 mesi, veramente una performance impressionante per il titolo in esclusiva su Nintendo Switch, che va a piazzarsi di diritto tra i più venduti nella storia di Nintendo e sulla console ibrida in particolare.

Da maggio a fine settembre, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è riuscito a piazzarsi già nella top ten dei million seller di Nintendo Switch, un risultato veramente impressionante se si pensa che è stato raggiunto in un arco di tempo così ristretto.

Vediamo dunque la classifica dei più venduti per Nintendo su Switch: