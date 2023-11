Blizzard godrà di maggiore libertà creativa con Microsoft, per il presidente Mike Ybarra

Il nuovo passaggio di proprietà sposta il centro di potere da Activision, come elemento preponderante del conglomerato, a Microsoft stessa, che ora possiede entrambe le compagnie collegate. Secondo quanto riferito da Mike Ybarra in una nuova intervista a Bloomberg, l'idea della casa di Redmond è di separare maggiormente le due entità e, di conseguenza, assegnare maggiore indipendenza e libertà a Blizzard.

Con l'acquisizione da parte di Microsoft , ora Blizzard potrà godere di maggiore indipendenza e libertà creativa , in base a quanto riferito dal presidente della compagnia, Mike Ybarra, in seguito ad alcuni colloqui avuti con Phil Spencer.

StarCraft è tornato come possibile esempio di produzione da recuperare

Qualcosa del genere poteva già essere intuito nel primo incontro tra il management team di Xbox e Blizzard, quando Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty, tra gli altri, erano andati a visitare il quartier generale della compagnia dopo l'acquisizione. Già in questa occasione, emergeva l'idea che Microsoft volesse vedere Blizzard come un'entità staccata, come dimostravano anche i banner dell'evento.

Ybarra ha dunque confermato la volontà di Microsoft e Xbox di mantenere Blizzard e Activision più separate tra loro, come due unità distinte e con proprie possibilità creative e produttive, pur rimanendo piuttosto indipendenti anche rispetto agli altri first party di Xbox.

"È una cosa che mi piace molto", ha detto Ybarra al riguardo. Il presidente ha inoltre riferito che questa condizione consentirà anche di recuperare altre proprietà intellettuali del passato, oltre che crearne di nuove. Anche in questa occasione è stato menzionato il possibile ritorno di StarCraft, tuttavia precisando che ancora non c'è alcun programma al riguardo.

Dalla BlizzCon 2023 della settimana scorsa sono emerse tante novità interessanti dalla compagnia, come World of Warcraft: The War Within, Diablo 4: Vessel of Hatred e le novità di Overwatch 2.