OnePlus 12 verrà lanciato prima del previsto con novità sul fronte della ricarica wireless

Dalla parte della carica veloce

OnePlus ha sempre dedicato un focus sulle prestazioni di ricarica dei suoi smartphone

Il prossimo smartphone OnePlus 12, identificato con il numero di modello PJD110, supporterà la ricarica tramite connessione USB-C a una velocità di 100 watt, con una tensione di 11 volt e una corrente di 9,1 ampere.

Tali specifiche comparivano già nel predecessore OnePlus 11, che mancava però di una ricarica wireless a 50W, presente in questa nuova versione.

Il marchio ha da sempre puntato sull'offerta di ricarica rapida come punto di forza, tuttavia è importante notare che l'opzione di ricarica wireless potrebbe variare in velocità a seconda del mercato.

Questa potrebbe risultare inferiore nelle distribuzioni al di fuori della Cina, come è già avvenuto in passato con i modelli OnePlus 11 e OnePlus 10 Pro.

La batteria dello smartphone sarà in grado di riempirsi completamente in soli 25 minuti, ma è importante ricordare che caricare il telefono dallo zero al 100% ogni volta potrebbe non essere la cosa migliore per preservarne il buono stato di salute.

Inoltre, attualmente ci sono altri dispositivi in grado di ricaricarsi ancora più rapidamente, arrivando a 240 W, cosa che colloca il nuovo OnePlus in una posizione di leggero ritardo rispetto agli standard di punta del settore.