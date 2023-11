PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di novembre 2023 sono disponibili da oggi

Come di consueto, da oggi che è il primo martedì del mese sono disponibili i giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus per il mese di novembre 2023.

Siamo giunti al primo martedì del mese, che nella tradizione Sony significa che sono disponibili da oggi i giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus, in questo caso quelli annunciati per il mese di novembre 2023, appartenenti all'abbonamento base Essential e dunque scaricabili anche da tutti gli abbonati ad Extra e Premium. Come di consueto, sarà dunque possibile effettuare il download di questi giochi e aggiungerli alla libreria digitale, dove rimarranno giocabili fin tanto che continueremo a rinnovare l'abbonamento a PlayStation Plus. Come era stato annunciato la settimana scorsa, i giochi gratis di novembre 2023 sono: Aliens: Fireteam Elite (PS4 e PS5)

Mafia II: Definitive Edition (PS4)

Dragon Ball: The Breakers (PS4) I tre giochi in questione saranno disponibili da oggi, 7 novembre 2023, fino al 4 dicembre 2023, quando verranno sostituiti dai nuovi titoli che verranno annunciati per il dicembre 2023 di PlayStation Plus.

Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam Elite, un'immagine del gioco Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto cooperativo ad ambientazione fantascientifica, ovviamente basato sul celebre franchise cinematografico con elementi horror. Nel titolo di Cold Iron Studios ci troviamo ad affrontare i pericoli del pianeta LV-895 lungo quattro campagne diverse. La missione prevede di esplorare le grotte e le strutture di questo mondo inesplorato e scoprirne i segreti, facendo i conti con orde di Xenomorfi, sfuggendo ai letali Prowler e creando postazioni difensive per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. È anche possibile personalizzare il proprio marine, che può essere fatto crescere missione dopo missione migliornado le classi e usando armi differenti. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite.

Mafia II: Definitive Edition Mafia II: Definitive Edition, uno screenshot Riedizione del celebre secondo capitolo della serie 2K, Mafia II: Definitive Edition è una rimasterizzazione molto accurata del vecchio Mafia II, titolo in cui ci troviamo a impersonare un gangster durante gli anni d'oro della criminalità organizzata negli USA. La storia segue le vicende di Vito Scaletta, eroe di guerra rimasto invischiato con la mafia per pagare i debiti di suo padre, ma intenzionato a fare le cose per bene. Insieme al fidato amico Joe, Vito finirà per scalare i ranghi della malavita organizzata, affrontando varie minacce e modificando l'ambiente circostante con le proprie azioni in un gioco open world dotato anche di una componente narrativa molto ben sviluppata. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mafia II: Definitive Edition.