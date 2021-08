Aliens: Fireteam Elite, la recensione dello shooter cooperativo a base di xenomorfi

Poco importa a quelli col grilletto facile, vero target di questo action tutta sostanza: per risollevare le sorti del franchise gli sviluppatori hanno infatti scelto una struttura di gioco improntata all'azione più frenetica, realizzando un "horde shooter" cooperativo in terza persona che ricorda per meccaniche Left 4 Dead e per visuale World War Z , altro gioco con radici cinematografiche.

La campagna si divide in quattro atti, ciascuno dei quali è composto da tre capitoli, di cui inizialmente solo il primo è selezionabile. Le creature nemiche provengono prevalentemente dall'universo canonico di Alien, ma in parte anche da quello del prequel, per un bestiario che arriva alle venti unità.

La storia prende piede ventitré anni dopo gli avvenimenti raccontanti nel terzo film, pur non essendone collegata in alcun modo. La guerra tra marine coloniali e xenomorfi si è conclusa con una vittoria di questi ultimi, che si sono moltiplicati a dismisura. Dalla raffineria Katanga del pianeta LV-895 arriva una richiesta di aiuto da parte del professor Hoenikker, ultimo sopravvissuto ad un attacco di alieni. Una volta messo in salvo, scopriamo che nelle grotte vicine potrebbero trovarsi altri superstiti sfuggiti alla furia dei sintetici della Weyland-Yutani, ma sarà davvero così?

L'azione segue ostinatamente uno schema collaudato: si arriva in una stanza infestata di alieni, inizialmente di piccole dimensioni; man mano che si neutralizzano lo sciame continua a riversarsi sui giocatori con nemici sempre più resistenti e perniciosi. I momenti clou sono quelli degli assedi che si attivano dopo aver premuto un interruttore, dando un minimo di tempo per approntare le difese prima di attacchi apparentemente interminabili che culminano con la discesa in campo degli xenomorfi più ostici. In questa struttura trita e ritrita, l'elemento di originalità è rappresentato proprio dagli alieni. Come ci insegano le pellicole, possono arrivare anche dal soffitto, dal pavimento o dalle "fottute pareti", sfruttando grate e condotti di aerazione: questo rende le coperture poco effettive e costringe non solo a muoversi di continuo, ma ad avere un occhio costante sull'iconico radar di prossimità. Si avverte l'assenza di variazioni sul tema che avrebbero garantito una maggior varietà.

Le ambientazioni sono ispirate dalla saga cinematografica, in particolare da Scontro Finale . Purtroppo, a parte qualche zona scenografica (come la sala con la testa gigantesca all'inizio del secondo atto), risultano spoglie e un po' anonime. Gli unici elementi con cui interagire sono le coperture, poco efficaci, e le casse di esplosivo posizionate nei punti strategici per frenare l'avanzata nemica.

Specializzati

Gli sviluppatori propongono cinque professioni militari di cui quattro disponibili sin dal primo minuto, mentre la quinta (ricognitore) si sblocca solo dopo aver portato a termine la campagna. Le specializzazioni sono quelle a cui ci hanno abituati titoli di questo genere, pertanto troviamo il mitragliatore, classico factotum buono per ogni occasione; il demolitore che può maneggiare armi pesanti; il tecnico e la sua micidiale torretta portatile; il dottore, l'unico a cui affidarsi per ripristinare la salute; il ricognitore con i suoi gadget di supporto.

La progressione del giocatore si stratifica sia attraverso l'esperienza accumulata dal personaggio sia da quella ottenuta con l'utilizzo delle armi. Nel primo caso, salendo di livello, si sbloccano nuove abilità, suddivise in nuclei e modificatori che a loro volta possono essere universali o specifici a seconda della classe. Tali perk sono rappresentati sotto forma di rettangoli o quadrati da inserire all'interno di una matrice ai cui lati si trovano le caratteristiche salienti della classe che precludono l'installazione di determinati tipi di modificatori. Per fare un esempio pratico, il tecnico non può collegare la durata estesa all'abilità torretta, perché quest'ultima resta sul campo fino a quando non viene distrutta; viceversa può farlo con le bobine caricate, dispositivi che emettono scariche elettriche che in questo modo aumentano la loro efficacia. L'intreccio tra i modificatori è un aspetto che, pur non inedito, è implementato in maniera egregia e soprattutto è concretamente apprezzabile in missione.

Ben realizzato anche l'arsenale, che ripropone fedelmente quello hollywoodiano, con tanto di decalcomanie. Oltre all'aspetto estetico è soddisfacente anche il feeling di fucili e pistole, anche se con alti e bassi. Tra quelle meno riuscite proprio il Pulse Rifle di cui si lamentava Aligi Comandini nel nostro provato, mentre quelle a corto raggio, come il fucile a pompa, sanno essere ignoranti al punto giusto. Come detto, anche le armi aumentano le proprie statistiche con l'utilizzo; inoltre, ciascuna presenta tre slot in cui installare modifiche per ridurne i tempi di ricarica, aumentarne la portata, migliorare la precisione e via discorrendo. Tali potenziamenti non sono legati alla classe del personaggio; pertanto, la Kramer Magnum mantiene il proprio grado indipendentemente che venga impugnata da un tecnico o da un medico.